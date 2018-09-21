استمرار ارتفاع الصادرات الكورية

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استمرت الصادرات الكورية في الارتفاع، ومن المتوقع أن تسجل قيمةُ الصادرات في هذا الشهر رقما قياسيا تاريخيًّا. ولكن من المتوقع أن يتراجع حجم الصادرات الشهري في هذا الشهر، نتيجة لانخفاض عدد أيام العمل، بسبب إجازة عيد "تشوسوك"، أو عيد الحصاد الكبير.وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة أن ينخفض حجم الصادرات، في شهر سبتمبر الحالي، نتيجة لنقصان عدد الأيام العمل بمقدار 4 أيام بسبب العطلة، مشيرة إلى أن الصادرات في نفس الشهر من العام الماضي بلغت 55 مليارا و120 مليونَ دولار، لتسجل رقما قياسيا تاريخيًّا.ولكن الوزارة أوضحت أن قيمة الصادرات لهذا الشهر ستنخفض بمقدار 9%، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن تبلغ 50 مليار دولار، ليتجاوز المتوسط اليومي الرقمَ القياسيَّ الحالي، الذي بلغت قيمته مليارين و490 مليون دولار، في شهر أكتوبر من العام الماضي.تجدر الإشارة إلى أنَّ القيمة التراكمية للصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام زادت بنسبة 6.6%، لتبلغ 39 مليارا و980 مليون دولار، ولتسجل رقما قياسيا تاريخيًّا. وإذا بلغت الصادرات الشهرية أكثر من 50 مليار دولار خلال شهري سبتمبر وديسمبر، قد تتجاوز الصادرات الكورية السنوية 600 مليار دولار، لأول مرة في التاريخ.