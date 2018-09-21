الرئيس الكوري يحاول إقناع الرأي العام الأمريكي بالإعلان عن نهاية الحرب الكورية

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يعمل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، على إقناع الرأي العام الأمريكي، بعد أن أنهى مباحثات القمة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب"، فأجرى مون لقاءً صحفيًّا بالأمس مع إذاعة "فوكس نيوز"، التي تشاهدها عادة فئة المحافظين الأمريكيين، حيث أكد على ضرورة اتخاذ واشنطن لإجراءات مماثلةٍ للإجراءات التي تطالب بها كوريا الشمالية، مقابل التخلي عن الأسلحة النووية. وقال إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سريعة مماثلة، ستزداد وتيرة كوريا الشمالية في التخلي عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ تصرفات البلدين في آن واحد.وذكر أنه يمكن الإعلان عن نهاية الحرب أولا، دون تخفيف العقوبات بالضرورة، وإجراء التبادلات غير السياسية، بما فيها المساعدات الإنسانية أو زيارات الفرق الفنية المتبادلة.كما أشار إلى أنه يمكن إنشاء مكتب للاتصالات خاص للمراقبين في مدينة "بيونغ يانغ"، في حال إزالة المنشآت النووية في منطقة "يونغ بيون"، أو تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية.أكد مون على أن الإجراءات التي ينبغي لكوريا الشمالية اتخاذها، في عملية المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية، لا يمكن الرجوع عنها؛ بما فيها إزالة المختبرات النووية. ولكنه يمكن تشديد العقوبات مرة أخرى في حالة عدم التزام كوريا الشمالية بوعودها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر شيئًا بذلك.وفيما يتعلق بالإعلان عن نهاية الحرب، فحسب اعتقاده لقد تم تكوين أرضية مشتركة للإعلان عن ذلك في أسرع وقت ممكن، بين الكوريتين والولايات المتحدة.وفي كلمة ألقاها الرئيس مون أمام الخبراء الدبلوماسيين في الولايات المتحدة، أكد على ضرورة الإعلان عن نهاية الحرب. وركز مون كل جهوده على إقناع الرأي العام الأمريكي المتشدد، حيث قال إن الإعلان عن نهاية الحرب يُعدُّ مجرد بيان سياسي، مؤكدا على ضرورة وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بعد إبرام اتفاقية السلام وحتى بعد توحيد الكوريتين.