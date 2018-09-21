ترشيح بي تي إس للفوز بجوائز خيار الناس

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اختيرت فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية، التي تتمتع باهتمام كبير، بعد إلقائها لكلمةٍ في اجتماعات الأمم المتحدة، لتكون ضمن المرشحين لجوائز "خيار الناس".يُشار إلى أن إذاعة "سي بي إس" الأمريكية، توزع هذه الجوائز سنويا، منذ عام 1975؛ بحيث يتم اختيار الفائزين في مجالات السينما والبث والموسيقى من خلال تصويت المعجبين.وقالت لجنة الجائزة إن فرقة بي تي إس قد تأهلت في مجال الفرق لهذا العام، إلى جانب فرقة "بانيك أيت دو ديسكو". كما أن أغنية "أيدول" للفرقة الكورية رُشِّحت للفوز بجائزة أغنية هذا العام.سيتم اختيار الفائزين بجوائز خيار الناس وفقًا لنتيجة التصويت عبر الإنترنت، الذي يستمر حتى يوم 19 من الشهر القادم، وستقام مراسم توزيع الجوائز يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل.وقد سبق لفرقة بي تي إس أن فازت بجائزة أفضل فنان اجتماعيا، لعامين على التوالي، في حفل جوائز بيل بورد. وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال فوز الفرقة، بجائزة ثقافية أمريكية مرة أخرى.