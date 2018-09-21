من المتوقع أن يتم تخصيص الكنز رقم ألفين، في الشهر القادم، وللعلم فإنه يتم تخصيص الآثار القديمة، ذات القيمة المهمة، من بين المواد الثقافية الملموسة، ككنوزٍ للدولة.وصرحت هيئة التراث الثقافي اليوم الأربعاء بأن عدد المواد الثقافية، التي خُصصت لتكون كنوزا منذ عام 1962 وحتى الآن، بلغ 2,132 مادة.ويوم 21 من شهر أغسطس الماضي تم تخصيص واللوحات الفنية الملفوفة " خريطة قصر بيونغ يانغ" التي تحتفظ بها قاعة "سونغ آم " الفنية التابعة لبلدية إنتشون كالكنز رقم 1997. وإذا تم إضافة 3 حالات سيصل عدد الكنوز إلى ألفين.يذكر أن العديد من الآثار الثقافية تنتظر الآن ليتم إدراجها في كنوز الدولة، بما فيها لوحة "سام كونغ بول هوان دو"، التي رسمها الفنان الكبير "كيم هونغ دو"، بمناسبة شفاء الملك "سون جو" في عام 1801، وتمثال بوذا الخشبي، الذي يرجع تاريخه إلى عصر مملكة جوسون، والذي يحتفظ به معبد "سانغ كيه" البوذي في منطقة "جين دو"، وكتب "جا تشي تونغ كام" التي يحتفظ بها معبد "سونغ بول " البوذي.وبناء على الأحكام التنفيذية لقانون حماية المواد الثقافية، تخضع الآثار القديمة، ذات الخصائص المميزة أو أساليب الصنع الممتازة، والتي تحمل قيمة تاريخية أو علمية أو فنية كبيرة، أو الكتب أو لوحات الرسم أو التماثيل المنحوتة أو الخزف، أو المواد القديمة أو الأدوات العسكرية القديمة؛ لمواضع تخصيص الكنوز.وتجدر الإشارة إلى أن الكنز الأول هو بوابة " هونغ إين جي مون" في سيول، والكنز الثاني هو "الجرس البرونزي" في سرادق "بوشن" القديم. أما الكنز الثالث فهو "نصب ديه ووان كاك سا" في معبد "وان كاك سا" بسيول.