الرئيس الأمريكي يؤكد إحراز تقدم كبير في القضية النووية لكوريا الشمالية

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ألقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الكلمة الأساسية في اجتماعات الأمم المتحدة، حيث أعرب مجددًّا عن إرادته لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، داعيا إلى تحويل شبح الحرب إلى سلام جريء وجديد.وفي كلمته التي استمرت لمدة 35 دقيقة؛ بدأ ترامب بالقضية الكورية الشمالية، قبل القضايا الدبلوماسية الراهنة الرئيسية الأخرى.وقال إنه يجري حوارا مع كوريا الشمالية من أجل السلام، خلافا لما قاله حول التدمير الشامل، قبل سنة واحدة في نفس المكان.كما أكد على متابعة الإجراءات الأخيرة المشجعة، بما فيها وقف التجارب النووية والصاروخية وإزالة المنشآت ذات الصلة. كما أعرب عن الشكر للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ثم للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين"، ورئيس الوزراء الياباني "آبيه"، والزعيم الصيني "شي جين بينغ"؛ على مساعدتهم في ذلك.وأضاف ترامب أنه لا يزال هناك عدد من المهام يجب القيام به، مؤكدا على استمرار العقوبات إلى أن يتم نزع الأسلحة النووية.وبهذا أوضح ترامب نيته لاستمرار الضغوط القوية، حتى ولو استغرقت العملية بعض الوقت.