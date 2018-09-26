الرئيس مون يعرب عن أمله في إعلان نهاية الحرب خلال هذا العام

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قال الرئيس مون جيه إين، إن إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية هو هدف يمكن تحقيقه خلال العام الجاري.وقال الرئيس الكوري إنه أجرى مناقشات كافية حول إعلان نهاية الحرب مع الرئيس الأمريكي، مضيفًا أنه يمكن مناقشة هذا الأمر خلال القمة الثانية المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما رفض مون المخاوف من أن الولايات المتحدة ستقدم الكثير من التنازلات بمثل هذه الإجراءات، قائلًا إن هذه الإجراءات يجب أن تتم بالتوازي مع إجراءات نزع السلاح النووي.كما أشار الرئيس مون إلى إمكانية استئناف المناورات العسكرية المشتركة، بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مع التأكيد على أن إعلان نهاية الحرب يعد إعلانا سياسيا، يمكن الإعلان عن سحبه دائمًا.