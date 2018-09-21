الرئيس الكوري يعقد مباحثات قمة مع الرئيس المصري

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اتفق الرئيس الكوري "مون جيه إين" مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" أمس الأربعاء على تحسين العلاقات بين البلدين، مع توسيع التعاون بينهما في الصناعات الدفاعية.جاء ذلك في مباحثات القمة التي عقدت بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشاد الرئيسان الكوري والمصري بتحسن العلاقات بين البلدين منذ التوصل إلى اتفاقية المشاركة الشاملة بينهما في عام 2016.وطلب "مون" من الرئيس المصري الاهتمام بمساعي سيول بتصدير قذائفها المدفعية من طراز "هاوتزر"، وسفنها الحربية إلى مصر، كما طالب بدعم مصر لجهود بلاده في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.يذكمر أن القمة بين الرئيسين الكوري والمصري جاءت بعد أقل من أسبوع من انعقاد القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.ومن جانبه، أشاد السيسي بجهود حكومة كوريا الجنوبية لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية، مما أدى إلى حدوث تغييرات إيجابية.وتعد هذه القمة بين مون والسيسي هي الأولى منذ تولي الرئيس الكوري منصبه.