الرئيس مون جيه إين يدعو العالم إلى التجاوب مع خيار كوريا الشمالية الجديد

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لجهود كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي وتحقيق التنمية الاقتصادية.جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الأربعاء، حيث قال أيضا إن كوريا الشمالية بدأت تخرج من عزلتها الطويلة وتنضم إلى العالم مجددا.وأوضح أن كوريا الشمالية أنهت رسميا سياسة التطوير النووي، وأصبحت تركز جهودها على التنمية الاقتصادية، ولذلك فقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يستجيب لهذا الخيار الكوري الشمالي الجديد.كما دعا إلى وضع نهاية رسمية للحرب الكورية، موضحا أن شبه الجزيرة الكورية ما زالت في حالة وقف اطلاق للنار منذ 65 عاما، وأن الإعلان عن إنهاء الحرب أمر حاسم في إرساء السلام.وأعرب مون عن أمله في أن تتخذ الدول المعنية خطوات جريئة من أجل الوصول إلى إعلان لنهاية الحرب الكورية.