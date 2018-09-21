بلدية سيول تدعم التعاون بين الكوريتين

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قررت بلدية مدينة سيول تقديم الدعم للشركات العاملة في مجمع "كيسونغ "الصناعي.وصرحت البلدية اليوم بأنها وافقت في لجنة مراجعة القواعد والأحكام على 33 قاعدة، تشمل مسودة الإعلان عن الحكم الخاص بدعم الشركات المحلية العاملة في المجمع.وتهدف البلدية إلى تشجيع الشركات على ممارسة أنشطة اقتصادية مستقرة، والمساهمة في التبادل والتعاون السلمي بين الكوريتين من خلال إعداد أساس يسمح لها بدعم أنشطة الشركات العاملة في المجمع.وتخطط بلدية سيول لتحديد مسؤولية وواجب عمدة مدينة سيول ووضع خطة شاملة لدعم الشركات، كما تنوي تكوين لجنة تشاورية حول هذا الدعم من خلال إجراء دراسة لأوضاع الشركات العاملة في المجمع.وصرح عمدة سيول "باك وان سون" الذي رافق الرئيس "مون جيه إين" في زيارته الأخيرة إلى كوريا الشمالية، بأنه اقترح على الجانب الكوري الشمالي عقد مباحثات بين رؤساء المدن وحكام المقاطعات في الكوريتين، وأضاف أن سيول سوف تتعاون مع كوريا الشمالية في عملية تحسين جودة المياه في نهر "ديه دونغ" الكوري الشمالي.كما أكد على أنه سيبذل أقصى جهوده لكي تنجح سيول وبيونغ يانغ في الحصول على حق الاستضافة المشتركة للأولمبياد في عام 2032.