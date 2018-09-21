قمة بين كوريا وتشيلي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

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عقد الرئيس "مون جيه إين" الذي يزور حاليا مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مباحثات قمة مع نظيره التشيلي "سباستيان بينيرا" صباح أمس، حيث تبادلا الآراء حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وأمريكا اللاتينية.وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن تلك المباحثات كانت الأولى التي يعقدها الرئيس مون مع رئيس دولة في أمريكا اللاتينية منذ توليه السلطة، وقد استهدفت تعزيز علاقات التعاون والمشاركة الشاملة بين البلدين.وقد قدم الرئيس مون خلال المباحثات شرحا حول نتائج مباحثات القمة بين الكوريتين التي عقدت مؤخرا في بيونغ يانغ، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وطالب الحكومة التشيلية بمواصلة دعمها لجهود الحكومة الكورية الرامية إلى نزع الأسلحة النووية وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.ومن جانبه، أعرب رئيس تشيلي عن تقديره الكبير لجهود الحكومة الكورية الجنوبية التي أسفرت عن حدوث تغير إيجابي في شبه الجزيرة الكورية، وأكد على دعمه المستمر لسياسة الحكومة الكورية الجنوبية تجاه كوريا الشمالية.كما أشاد الرئيسان بالإنجازات التي حققتها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين خلال الـ15عاما الماضية، ووافقا على إجراء مفاوضات حول تحسين الاتفاقية من أجل تحقيق المزيد من التقدم في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبذل جهود مشتركة لانضمام كوريا إلى التحالف الباسيفيكي كعضو مراقب، وذلك في أسرع وقت ممكن.