الشركات الكورية تخفض تكاليف ترفيه العملاء

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اتضح أن تكاليف ترفيه العملاء التي تنفقها الشركات الكورية قد انخفضت بأكثر من 200 مليار وون بعد دخول قانون مكافحة الفساد حيز التنفيذ، خاصة التكاليف التي أنفقتها الشركات الكبرى.وحسب بيانات تكاليف ترفيه العملاء الصادرة عن الشركات الكبرى خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي حصل عليها النائب البرلماني "كانغ بيونغ وان" التابع للحزب الديمقراطي الحاكم وعضو اللجنة البرلمانية للمالية والاستراتيجية، من هيئة الضرائب الوطنية، بلغت التكاليف في عام 2016 حوالي 10 تريليونات و600 مليار وون، بانخفاض يبلغ 245 مليارا و100 مليون وون مقارنة مع عام 2015 أي قبل تنفيذ قانون مكافحة الفساد، حيث بلغت وقتها 10 تريليونات و895 مليارا و200 مليون وون.وقال النائب كانغ إن القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أكتوبر من عام 2016، قد أثر كثيرا على تخفيض تكاليف ترفيه العملاء السنوية.