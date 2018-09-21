الولايات المتحدة ترفع سعر الفائدة الأساسي

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أكد محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لن يؤثر كثيرا على السوق المالية المحلية لأنه كان قرار متوقعا من قبل.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "لي" للصحفيين خلال توجهه إلى مكتبه صباح اليوم، حيث أوضح أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي بربع نقطة مئوية كان متوقعا من قبل في السوق، مشيرا إلى أن توقعات سعر الفائدة لا تتجاوز حدود توقعات الأسواق، ولهذا فإن السوق المالية المحلية لن تتأثر كثيرا بذلك.وردا على سؤال حول إمكانية رفع سعر الفائدة في كوريا، قال إن هناك حاجة إلى تقليل درجة التخفيف النقدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الكلية، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة المراقبة المالية سيعقد بعد ثلاثة أسابيع وسيتخذ قراره في هذا الشأن من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل وغيرها من المؤشرات، بما في ذلك تطورات الصراع التجاري الأمريكي الصيني.وأضاف أن السلطات المالية بدأت في إعداد سبل للتعامل مع رفع سعر الفائدة الأمريكي، حيث عقدت وزارة المالية والاستراتيجية والبنك المركزي ولجنة المراقبة المالية اجتماعا صباح اليوم في مركز البنوك في سيول من أجل مناقشة سبل التعامل مع هذا القرار.تجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر رفع سعر الفائدة بربع نقطة مئوية من ما بين 1.75% و2.0% سنويا، إلى ما بين 2.0% و2.25%، ونتيجة لذلك أصبح سعر الفائدة الأمريكي أعلى من سعر الفائدة الكوري بمقدار 0.75% .