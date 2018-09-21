قائد القوات الأمريكية في كوريا يحذر من تداعيات وقف المناورات مع سيول

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ألقى"روبرت آبرامز" القائد المعين للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كلمة أمام لجنة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي أوضح فيها موقف القوات الأمريكية من الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية، حيث حذر من أن وقف المناورات العسكرية المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية قد أدى إلى انخفاض في الاستعدادات، كما قال إن اتفاقية السلام بين الكوريتين ليست لها علاقة مع معاهدة الهدنة، وأن تخفيض عددنقاط الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح يخضع لسيطرة قيادة الأمم المتحدة.تجدر الإشارة إلى أن قائد القوات الأمريكية في كوريا يتولى منصب قائد قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية ومنصب قائد القوات الأمريكية الكورية المشتركة.