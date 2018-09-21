الرئيس مون يدعو إلى دعم استضافة الكوريتين لأولمبياد 2032

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين"، الذي يزور نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة البدء في المفاوضات الأولية ذات الصلة باستضافة الكوريتين للأولمبياد الصيفية لعام 2032.جاء ذلك في لقاء أجراه مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ"، حيث طالبه بدعم اللجنة الدولية لجهود كوريا في هذا الصدد.وردا على ذلك قال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية مستعدة دائما لتقديم الدعم، وأنه إذا استضافت الكوريتان أولمبياد عام 2032 بشكل مشترك فسوف تكتمل الجهود التي بدأت في أولمبياد بيونغ تشانع الشتوية لعام 2018 .تجدر الإشارة إلى أن الرئيس مون والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على التعاون في الاستضافة المشتركة للأولمبياد الصيفية لعام 2032 بين الكوريتين، وذلك في إعلان بيونغ يانغ الصدر عن ثالث قمة بينهما في سبتمبر الجاري.كما ناقش الرئيس مون مع باخ مشاركة الكوريتين في أولمبياد طوكيو الصيفية لعام 2020.وقال باخ إنه سيزور اليابان في شهر نوفمبر القادم حيث سيلتقي برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" لمناقشة سبل إنجاح مشاركة فريق الكوريتين في الأولمبياد.وطلب من الرئيس مون التشاور حول المسألة مع رئيس الوزراء الياباني كلما أتيحت الفرصة لذلك.ومن جانبه أكد الرئيس مون أنه سيجري تلك المشاورات بين الكوريتين مبكرا حتى لا تقع اللجنة الأولمبية الدولية في موقف حرج، مشيرا إلى أن ذلك التعاون قد بدأ بالفعل.