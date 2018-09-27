كوريا الجنوبية تسمح بإنشاء أسواق حرة في المطارات

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تخطط كوريا الجنوبية لاستكمال الإجراءات للسماح للمتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بإنشاء فروع لها في صالات الوصول بالمطارات بدءًا من شهر يونيو من العام القادم.وقالت وزارة المالية إن الخطة تقررت كجزء من إجراءات رفع القيود، وذلك خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد اليوم الخميس.وكخطوة أولى، سيتم إنشاء أول متجر من الأسواق الحرة في مطار إنتشون الدولي، وسيعمل لمدة 6 أشهر بصورة تجريبية، قبل أن يتم توسيعه تدريجيًّا ليشمل المطارات الرئيسية الأخرى في البلاد.وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة ستسعى لتمرير التشريعات ذات الصلة خلال الدورة البرلمانية العادية هذا العام، لاستكمال إجراءات السماح بإنشاء الأسواق الحرة بحلول يونيو من العام القادم.وقالت الحكومة إنها اتخذت هذا القرار للحد من الخبرة السيئة التي يعاني منها السياح وتعزيز القدرة التنافسية للمطارات المحلية.وفي الوقت الحالي، تقوم 149 من المطارات في 73 بلدًا حول العالم بتشغيل أسواق حرة في صالات الوصول لديها.