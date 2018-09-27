بومبيو يزور كوريا الشمالية في أكتوبر

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من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الشمالية الشهر القادم، لترتيب عقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في تصريحات أدلت بها أمس الأربعاء إن "بومبيو" قبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي للسفر إلى بيونغ يانغ الشهر القادم.وأوضحت أن "بومبيو" سيزور كوريا الشمالية لإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في القمة بين ترامب وكيم في سنغافوره، بما في ذلك نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق، والتحضير للقمة الثانية.وقد تم الإعلان عن الرحلة بعد انعقاد اجتماع بين بومبيو ووزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو في نيويورك.وكان وزير الخارجية الأمريكي يخطط للسفر إلى بيونغ يانغ للمرة الرابعة في أغسطس، لكن ترامب ألغى تلك الزيارة بسبب عدم إحراز تقدم في جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.