تخفيف لوائح تصفيف الشعر في المدارس في العام القادم

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قررت الحكومة الكورية تخفيف اللوائح المتعلقة بتصفيفات الشعر لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية في سيول بشكل كبير، بدءًا من الفصل الثاني من العام القادم.وأعلن مدير التعليم في سيول "تشو هيون يون" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن مكتب سيول التعليمي سيعطل اللوائح الخاصة بتصفيفات شعر طلاب المدارس المتوسطة والثانوية.وأمر "تشو" المدارس بتعديل القواعد ذات الصلة في الفصل الأول من العام القادم، بعد إجراء مناقشات داخلية.وبموجب المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب التعليم في المدينة، سيتعين على المدارس المتوسطة والثانوية في سيول إزالة القيود المفروضة على طول الشعر، وتحديد ما إذا كانت ستسمح بفرد الشعر وصبغه.وفي أواخر العام الماضي، ألغت 84% من المدارس في سيول اللوائح المتعلقة بطول الشعر، ومع ذلك ما زال عمليات فرد الشعر وصبغه ممنوعة في معظم المدارس.