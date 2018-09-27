ترامب يقول إنه ليست هناك حاجة لوضع جدول زمني لنزع السلاح النووي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء إنه لا يرى أن هناك حاجة لوضع جدول زمني لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وصرح ترامب بذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، عقب ترأسه اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي.وردًّا على أحد الأسئلة، قال إنه لا يريد أن يدخل في "لعبة زمنية" بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه استغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام أو خمسة أشهر، فإن هذا لن يهم.وقال ترامب إنه أمر أيضًا وزير خارجيته مايك بومبيو بعدم الخوض في الجدول الزمني مع كوريا الشمالية في المفاوضات، وأضاف أن كوريا الشمالية تقوم بتفكيك منشآتها النووية والصاروخية وتعتزم إغلاق المزيد من مواقعها الصاروخية والنووية.وكان المسؤولون في إدارة ترامب قد صرحوا سابقًا بأنهم يريدون من كوريا الشمالية أن تتخذ خطوات كبيرة نحو نزع الأسلحة النووية بنهاية الفترة الرئاسية الأولى لترامب.