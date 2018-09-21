ترامب يعرض رسالة `استثنائية` من كيم جونغ أون

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عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.وأخرج ترامب ورقة مطوية من سترته في أثناء جلوسه في اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال ترامب إنه تلقى رسالة "استثنائية" من كيم في اليوم السابق، مشيرا إلى أن كيم يريد أن تتحقق الأشياء التي ستجعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية، مؤكدا أن لديها بالفعل القدرة على تحقيق ذلك.كما قال إنه يتطلع إلى عقد قمة ثانية مع كيم، وأن ذلك سيتم بسرعة إلى حد ما، ولكن في هذه الأثناء ستظل العقوبات كما هي ضد كوريا الشمالية.ويُعتقَد أن ترامب تسلم الرسالة من خلال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، الذي وصل إلى نيويورك أول من أمس الثلاثاء.