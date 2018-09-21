واشنطن تسلم 64 من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين إلى سيول

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من المقرر أن تتسلم كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة 64 من رفات جنودها الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية.وقالت وكالة "أسرى الحرب والمفقودين في المعارك"، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إنه سيتم تسليم هذه الرفات للجانب الكوري الجنوبي في مراسم توديع ستقام في قاعدة "هيكام" الجوية بجزيرة هاواي الأمريكية.وقد تم العثور على رفات الجنود الكوريين الجنوبيين خلال عمليات بحث مشتركة أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في منطقتي "جانغ جين هو" بمقاطعة جنوب هام كيونغ، و"أون سان" بمقاطعة شمال "بيونغ آن" في كوريا الشمالية، خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2005 .وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي عمليات تحقق مشتركة من 400 من تلك الرفات التي تم العثور عليها في كوريا الشمالية وتسليمها للولايات المتحدة، حيث تم الكشف عن أن 64 منها للجنود الكوريين الجنوبيين.وكانت الولايات المتحدة قد قامت بتسليم 12 من رفات الجنود الكوريين الجنوبيين إلى سيول في عام 2012.وستعود رفات الجنود الكوريين إلى سيول يوم الأول من أكتوبر القادم الذي يصادف الذكرى السبعين على يوم الجيش.