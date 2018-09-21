انطلاق أكير مهرجان للتسوق والسياحة في كوريا اليوم

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انطلق اليوم الجمعة مهرجان "كوريا سيل فيستا" الذي يعد أكبرمهرجان للتسوق والسياحة في كوريا، وتستمر فعاليات التخفيضات الكبيرة فيه لمدة 10 أيام حتى يوم السابع من أكتوبر القادم.وقد تم تقليل مدة المهرجان من شهر في العام الماضي إلى 10 أيام هذا العام، بحيث يتم تركيز فعالياته على البرامج التسوقية بعد أن كانت قد تركزت على البرامج التسويقية والثقافية والسياحية في العام الماضي.وقامت اللجنة المنظمة باختيار 20 شركة لتقوم بإجراء تخفيضات تصل نسبتها إلى 80% على الأكثر لمنتجاتها.وضمن فعاليات المهرجان، سيقام معرض لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في 17 متجرا كبيرا في أرجاء البلاد.الجدير بالذكر أن حجم مبيعات مراكز التسوق ومتاجر التجزئة التي شاركت في مهرجان التسوق للعام الماضي قد شهد زيادة بنسبتي 15.7% و10.4% على التوالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق.