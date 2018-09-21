مؤشر كمية الصادرات الكورية يسجل أعلى رقم في أغسطس

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سجل مؤشر كمية الصادرات الكورية أعلى رقم في شهر أغسطس الماضي منذ 11 شهرا بسبب زيادة صادرات أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر كمية الصادرات الكورية 158.31 نقطة في شهر أغسطس الماضي، بزيادة 11.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر كمية صادرات الأدوات االكهربائية والإلكترونية، ومنها أشباه الموصلات والآلات، قد شهد زيادة بنسبة 20.6%.وأضاف أن مؤشر صادرات أشباه الموصلات قد زاد بنسبة 23.9% في أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن مؤشر قيمة الصادرات الكورية قد بلغ 143.16 نقطة في أغسطس بزيادة 15.2% مقارنة بالعام الماضي مسجلا بذلك أعلى رقم منذ 11 شهرا أيضا.أما مؤشر كمية الواردات فانخفض بنسبة 4% ليصل إلى 130.7 نقطة مسجلا بذلك أقل رقم منذ 6 أشهر نتيجة لتراجع حجم واردات المنتجات المعدنية الخام والآلات.وبلغ مؤشر قيمة الواردات 125.79 نقطة بزيادة 9.5% بسبب زيادة قيمة واردات الفحم والمنتجات النفطية التي شهدت زيادة بنسبة 79.2% نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، مسجلة بذلك أعلى رقم منذ 8 سنوات و4 أشهر.