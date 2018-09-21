دخول القانون المعدل الخاص بارتداء جميع ركاب السيارات حزام الأمان قيد التنفيذ

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قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والشرطة الكورية إن القانون المعدل الخاص بإلزام جميع ركات السيارات بارتداء حزام الأمان قد دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الجمعة.وسيتم فرض غرامة بقيمة 30 ألف وون، أي ما يعادل حوالي 27 دولارا أمريكيا، على السائق إذا ثبتت مخالفة أي راكب في سيارته للقانون، و60 ألف وون في حال وجود طفل يقل عمره عن 13 عاما في سيارته دون ارتداء حزام الأمان.كما ينص القانون المعدل الجديد على إلزام سائقي السيارات باتخاذ الإجراءات اللازمة للإيقاف الآمن عند ركنها في المنحدرات، وإلا سيتم فرض غرامة بقيمة 40 ألف وون على السائقين غير الملتزمين بذلك.