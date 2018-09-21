تعافي مؤشر ثقة المستهلك لأول مرة منذ 4 أشهر

Photo : KBS News

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا لأول مرة منذ أربعة أشهر.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر ثقة المستهلك لشهر سبتمبر الجاري 101.7 نقطة بارتفاع 2.5 نقطة مقارنة بشهر أغسطس.وكان المؤشر قد شهد تراجعا للشهر الثالث على التوالي منذ شهر مايو الماضي حتى أصبح أقل من المستوى المعياري البالغ 100 نقطة في أغسطس، حيث تدل قراءة المؤشر تحت 100 نقطة على أن توقعات المستهلكين بالنسبة للاقتصاد أكثر تشاؤما.وأرجع التقرير السبب في تعافي مؤشر ثقة المستهلك إلى زيادة حجم الصادرات الكورية، وارتفاع أسعار الأسهم، وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.وقال التقرير إن مؤشر التوقعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الكوري قد شهد ارتفاعا بنقطتين ليصل إلى 84 نقطة، بينما انخفض مؤشر التوقعات بالنسبة لفرص العمل، للشهر الرابع على التوالي، بنقطة واحدة ليصل إلى 84 نقطة.