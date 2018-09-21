رجال الأعمال الكوريون في الخارج يخططون لزيارة كوريا الشمالية

يخطط الاتحاد العالمي لجمعية التجارة الكورية، وهو اتحاد لرجال الأعمال الكوريين المقيمين في الخارج، لزيارة كوريا الشمالية في شهر أكتوبر القادم.وبموجب هذه الخطة سيقوم وفد من الاتحاد يتكون من 100 إلى 150 عضوا، بزيارة إلى بيونغ يانغ تستغرق 5 أيام بدءا من يوم الخامس عشر من أكتوبر.وقد تلقى الاتحاد دعوة من اللجنة الكورية الشمالية للسلام في آسيا والمحيط الهادئ لزيارة وفد من مسؤولي الاتحاد إلى كوريا الشمالية اعتبارا من يوم الأول من أكتوبر ولمدة 4 أيام تمهيدا لزيارة وفد الاتحاد لبيونغ يانغ.وقدم الاتحاد طلبا لوزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية لإصدار سماح بزيارة وفد مسؤوليه لكوريا الشمالية.وتهدف هذه الزيارة إلى وضع حجر الأساس لانطلاق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد العالمي لجمعية التجارة الكورية وكوريا الشمالية بعد أن يتم رفع العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.