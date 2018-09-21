وزير الخارجية الكوري الشمالي يمارس نشاطات مكثفة في الأمم المتحدة

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يمارس وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" نشاطات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.فبعد يوم واحد من وصوله إلى نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، أجرى الوزير "لي" لقاءً مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو"، الذي قال عبر حسابه على تويتر فور انتهاء اللقاء إنه مازالت هناك خطوات يجب قطعها حتى يتم حل قضية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن واشنطن وبيونغ يانغ ستخطوان هذه الخطوات معا نحو الأمام.وفي اليوم نفسه، أجرى الوزير الكوري الشمالي سلسلة من اللقاءات مع نظرائه الصيني "وانغ يي" والروسي "سيرغي لافروف" والياباني "تاروغونو"، ضمن الجهود الدبلوماسية الكورية الشمالية الهادفة إلى خلق جو ملائم لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.وبهذا يكون الوزير الكوري الشمالي "لي" قد اجتمع مع وزراء خارجة الدول الأربع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.وكانت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" قد كشفت في مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة الكورية كي بي إس عن أنها عرضت اقتراحا على كوريا الشمالية بعقد اجتماع بين وزيري خارجية الكوريتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.