انعقاد أول اجتماع لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ

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عقد اليوم الجمعة في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية أول اجتماع لمكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين منذ اختتام الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.ومثل الجانب الكوري الجنوبي في اجتماع اليوم نائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ"، بينما مثل الجانب الشمالي نائب رئيس لجنة توحيد أرض الوطن "تشون جونغ سو"، وذلك بصفتيهما كرئيسين مشتركين لمكتب الاتصال.وكان الرئيسان الجنوبي والشمالي لمكتب الاتصال المشترك قد التقيا لأول مرة يوم الرابع عشر من سبتمبر الجاري الذي عقد فيه حفل افتتاح المكتب.وفي اجتماع اليوم، تبادل الجانبان الآراء حول الفعاليات التي سيتم تنظيمها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على إصدار بيان الرابع من أكتوبر، وذلك حسبما ينص إعلان "بيونغ يانغ" المشترك الصادر في ختام محادثات القمة الكورية الثالثة.وعرض الجانب الجنوبي على الشمال اقتراحا بزيارة وفد حكومي مدني كوري جنوبي يتكون من حوالي 100 عضو إلى كوريا الشمالية برئاسة وزير التوحيد الوطني، للمشاركة في تلك الفعاليات.وتبين أنه تم في اجتماع اليوم أيضا بحث القضايا المتعلقة بموعد انعقاد جولة أخرى من المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، حيث من يتوقع أن أن يكون ذلك في أوائل شهر أكتوبر، وأن يتم فيها بحث القضايا المتعلقة بعقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة واجتماع آخر بين منظمتي الصليب الأحمر ومباحثات خاصة بربط خط السكك الحديدية بين الكوريتين.