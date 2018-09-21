وزيرا خارجية كوريا وإيران يبحثان القضايا الاقتصادية العالقة بين البلدين

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اجتماعا أمس الخميس في نيويورك مع نظيرها الإيراني "محمد جواد ظريف" حيث بحثت معه القضايا الاقتصادية العالقة بين البلدين خاصة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.وقدمت الوزيرة الكورية "كانغ" شرحا للجانب الإيراني عن موقف الحكومة الكورية الذي يؤيد الحل السلمي للقضية النووية لإيران، مشيرة إلى أن حكومة سيول تبحث مع الولايات المتحدة تقليل تأثيرات إعادة فرض عقوبات واشنطن على الشركات الكورية العاملة في إيران.ودعت "كانغ" الجانب الإيراني إلى التعاون في حل الصعوبات التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في إيران.وفي المقابل أكد الوزير الإيراني "ظريف" على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومتين الكورية والإيرانية للحفاظ على علاقات التعاون الاقتصادي القائمة بين البلدين من تهديدات العوامل الخارجية ، بما في ذلك استئناف العقوبات المفروضة على بلاده.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الكورية، بلغ حجم الصادرات الكورية لإيران مليارا و941 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، بانخفاض 16.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض حجم الواردات الكورية من إيران بنسبة 16.5% ليصل إلى 3 مليارات و894 مليون دولار.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُجرى فيها لقاء بين وزيري الخارجية الكوري والإيراني منذ شهر نوفمبر من عام 2015.