استمرار الانخفاض في عدد المواليد الجدد في كوريا

Photo : YONHAP News

سجل عدد المواليد الجدد في كوريا أقل مستوياته في شهر يوليو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر يوليو الماضي 27 ألفا، بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل رقم منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1981.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد شهد انخفاضا للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.وأرجع التقرير السبب في انخفاض عدد المواليد الجدد إلى الانخفاض المستمر في عدد الذين تبلغ أعمارهم أوائل الثلاثينيات.وبلغ عدد المتوفين 23 ألفا و800 شخص في شهر يوليو الماضي، بزيادة 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى رقم أيضا منذ أن بدأ جمع البيانات .