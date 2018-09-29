الدولية الصين تحث الأمم المتحدة على حماية التعددية العالمية

في خضم الصراع بين الصين والولايات المتحدة على عدة جبهات، أكدت الصين على دور الأمم المتحدة، كحارس للتعددية العالمية، في نقد ظاهر لسياسة إدارة ترامب التي ترفع شعار "أمريكا أوَّلًا".

ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية أمس الجمعة، فقد اجتمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك أول أمس الخميس، حيث دعا الأمم المتحدة إلى حماية التعددية العالمية.

وفي إشارة إلى تزايد النزعة الحمائية، قال وانغ إن الأمم المتحدة يجب أن تكون أكثر نشاطًا في دفاعها عن القواعد والقوانين الدولية.

وفي المقابل، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يقدر دعم الصين، مضيفا أنه يريد أن تلعب الصين دورًا أكبر في المجتمع الدولي.

