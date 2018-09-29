سيول تسعى إلى إطلاق أبحاث السكك الحديدية المشتركة في أكتوبر

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يسعى المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إلى إطلاق مشروع البحث المشترك، مع كوريا الشمالية، الشهر المقبل، لإعادة ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.وكشف المتحدث الرئاسي كيم إيوي كيوم عن الخطة في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، عقب اجتماع لجنة تنفيذ الإعلانات الصادرة في محادثات القمة بين الكوريتين، التي يرأسها رئيس الديوان الرئاسي ليم جونغ سيوك.وقال المتحدث إنه من أجل عقد الاحتفال الكبير بالمشروع خلال العام كما ينص إعلان بيونغ يانغ، فيتعين إجراء تفتيش ميداني خلال هذا الشهر، مضيفًا أن سيول ستناقش الخطة مع قيادة الأمم المتحدة.وفيما يتعلق بمسألة لم شمل الأسر المشتتة، قال إن الكوريتين ستجريان محادثات مع الصليب الأحمر الشهر المقبل، لمناقشة ما يتعلق بمقارِّ لم الشمل وعقد لقاءات لم الشمل من خلال الفيديو.