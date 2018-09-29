أسعار البنزين تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث عشر

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واصلت أسعار الوقود المحلية ارتفاعها للأسبوع الثالث عشر، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها هذا العام.ووفقًا للموقع الخاص سأسعار الوقود، الذي تديره مؤسسة النفط الوطنية الكورية، فقد ارتفعت أسعار البنزين العادي في محطات الوقود لتتجاوز 1650 وون لكل لتر، في الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر.وقد ظلت أسعار البنزين في زيادة مستمرة لمدة 13 أسبوعًا على التوالي، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حاجز 1650 وون، منذ الأسبوع الثالث من ديسمبر 2014.وقالت مؤسسة النفط الوطنية إن أسعار النفط العالمية قد ارتفعت، بسبب فشل الدول المنتجة في الاتفاق على زيادة الإنتاج، واستأنفت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران.