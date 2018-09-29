الحكومة تسعى إلى التعاون بين الكوريتين في الطرق المائية

Photo : KBS News

انفردت شبكة كي بي إس، بالحصول على خطة حكومية، حول التعاون المحتمل بين الكوريتين، لاستعادة الموارد المائية على طول نهر بوك هانغ آنغ.وتذكر الخطة تفاصيل التغييرات في إدارة الموارد، حول سد هواتشون الكوري الجنوبي وسد كيوم كانغ الكوري الشمالي.وتدرس كوريا الجنوبية اقتراحًا لتغيير الطريقة التي يتم بها إطلاق المياه من سد جبل كوم كانغ الشمالي، لزيادة توليد الطاقة في خمسة سدود كورية جنوبية، وعكس مشكلة استنزاف الأسماك المحلية.وسيتم تعويض الشمال بالطاقة الكهربية والأسمدة.لكنَّ هذه الخطة تستلزم خفيف العقوبات العالمية المفروضة على كوريا الشمالية، بسبب برنامجها النووي.