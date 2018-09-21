وزير الخارجية الأمريكي قد يقترح إعلان نهاية الحرب خلال زيارته إلى الشمال

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ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد يقترح إعلانا رسميا لإنهاء الحرب الكورية، خلال زيارته إلى كوريا الشمالية الشهر المقبل.وقال التقرير إن الولايات المتحدة حريصة على مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل، خلال فترة ولاية الرئيس ترامب.وفي حديثه إلى الشبكة الإخبارية يوم الأربعاء الماضي، قال بومبيو إنه "من الصعب معرفة" ما إذا كان الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي سيوقعان إعلان نهاية الحرب في القمة المقبلة، قائلًا إنه لا يريد أن يصدر حكما مسبقا.لكنه أضاف أن هناك تقدمًا حقيقيًّا يتم إحرازه في هذا الجانب.