اجتماع بين كبار المفاوضين النوويين لسيول وواشنطن

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اجتمع كبار المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ثلاث مرات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.وقالت البعثة الدبلوماسية الدائمة لسيول لدى الأمم المتحدة إن لي دو هون، والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيكون، قد ناقشا ما يتعلق بالقمة الأخيرة، بالإضافة إلى الطرق الملموسة لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.كما اتفق المبعوثان أيضًا على أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونغ يانغ الشهر المقبل، للتحضير لقمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال مسؤول كبير في سيول إن المسؤولين سيجتمعان مرة أخرى قريبًا في فيينا، لبدء المناقشات على مستوى العمل.