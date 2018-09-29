فيسبوك: خرق أمني يصيب 50 مليون حساب بالموقع

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ذكر موقع فيسبوك أنه يتخذ إجراءات عاجلة، للتعامل مع الاختراق الأمني الذي اكتُشِف مؤخرًا، وأثر على ما يقرب من 50 مليون حساب.وقال الموقع إنه لم يحدد بعد موقع المتسللين الذين سرقوا رموز الدخول الرقمية، ولم يحدد بعد ما إذا كانوا قد أساؤوا استخدام معلومات الحسابات أو سرقوا أي معلومات خاصة.وقالت الشركة إنها رصدت المشكلة يوم الثلاثاء وأصلحتها يوم الخميس، كما أخطرت مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من منظمات إنفاذ القانون.ويعتبر هذا الخرق الأمني الأكثر خطورة حتى الآن في موقع فيسبوك، وهو المنصة التي تخدم أكثر من 2.2 مليار مستخدم حول العالم في كل شهر.كما تراجعت أسهم عملاق التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 2.6% بسبب تلك الأخبار.