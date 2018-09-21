سيول تعرب عن اتفاقها مع واشنطن بشأن العقوبات على الشمال

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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيول وواشنطن ما زالتا متمسكتان بمبدأ الحفاظ على العقوبات، على كوريا الشمالية، إلى أن تتوافر الثقة الكاملة في نزع الأسلحة النووية.وقال المسؤول أيضًا إنه من الممكن التحلي بالمرونة بشأن العقوبات، اعتمادًا على الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية، والتقدم المحرز في المفاوضات.وقال المسؤول إن سيول ستحصل على إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة، قبل بدء مشروعات التعاون بين الكوريتين.هذا ولم يتبين حتى الآن ما إذا كانت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا ستجتمع مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونغ هو، بعد اختتام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.