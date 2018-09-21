الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الكوريتان

سيول تعرب عن اتفاقها مع واشنطن بشأن العقوبات على الشمال

Write: 2018-09-29 14:34:49Update: 2018-09-29 14:34:56

سيول تعرب عن اتفاقها مع واشنطن بشأن العقوبات على الشمال

Photo : KBS News

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سيول وواشنطن ما زالتا متمسكتان بمبدأ الحفاظ على العقوبات، على كوريا الشمالية، إلى أن تتوافر الثقة الكاملة في نزع الأسلحة النووية.
وقال المسؤول أيضًا إنه من الممكن التحلي بالمرونة بشأن العقوبات، اعتمادًا على الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية، والتقدم المحرز في المفاوضات.
وقال المسؤول إن سيول ستحصل على إعفاء من عقوبات الأمم المتحدة، قبل بدء مشروعات التعاون بين الكوريتين.
هذا ولم يتبين حتى الآن ما إذا كانت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا ستجتمع مع نظيرها الكوري الشمالي ري يونغ هو، بعد اختتام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة.
قائمة

موضوعات بارزة