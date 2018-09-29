زلزال بقوة 7.5 ريختر يتسبب في تسونامي في إندونيسيا

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تسبب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر في حدوث تسونامي، قبالة الشواطئ الإندونيسية مساء الأمس.وقالت السلطات المحلية إن الزلزال تسبب في أمواج بلغ ارتفاعها مترين، لتكتسح المنازل والمباني القريبة من الساحل.وقد ضرب التسونامي مدينة بالو، عاصمة مقاطعة سولاويزي الوسطى وغيرها من المدن الساحلية.كما أشارت التقارير الأولية إلى وفاة ما لا يقل عن 30 شخصًا.وفي وقت سابق، هز زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة نفسها، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين.يشار إلى أن إندونيسيا تقع فيما يعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي، حيث تحدث العديد من الزلازل والانفجارات البركانية.