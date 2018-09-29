العثور على جثة امرأة كورية في السويد

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قالت الشرطة السويدية إنها تنتظر تقرير التشريح، لمعرفة سبب وفاة امرأة كورية جنوبية، عُثِر عليها في الجزء الشمالي من البلاد.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في السويد إن المرأة كانت في الثلاثين من عمرها.وقد انتقل المسؤولون في السفارة إلى الطريق الجبلي، حيث عُثر على الجثة، بعد تلقيهم إخطارًا بأن المرأة تخلَّفت أثناء رحلتها مع رجلين كوريين.كما ذكرت محطات الإذاعة المحلية أن الرجلين عجزا عن إحضارها بسبب حالتها الجسدية.ثم أدت الثلوج الكثيفة والرياح إلى تأخر جهود البحث في العثور على المرأة.يشار إلى مقتل سبعة أشخاص في حوادث الجبال في السويد، خلال هذا العام.