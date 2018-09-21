التحقيق مع حاكم جيجو لمدة 9 ساعات

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عاد حاكم جزيرة جيجو وون ريونغ إلى منزله بعد تسع ساعات من التحقيق، أمام الشرطة، للاشتباه في انتهاك قوانين الانتخابات.ويعد هذا التحقيق الذي امتد حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم السبت هو الثاني لحاكم الجزيرة خلال الأسبوع.وقد اتُّهم بقطع وعود انتخابية في شهر مايو، قبل الانتخابات المحلية في يونيو، في انتهاك لحظر الأنشطة الانتخابية في فترة ما قبل الانتخابات.كما اتهم بتلقي عضوية خاصة في ملعب غولف فاخر ومرافق سكنية في أغسطس عام 2014.وقد نفى الحاكم جميع هذه الاتهامات في مؤتمر صحفي في شهر مايو، وهو الأمر الذي تعتقد الشرطة أيضًا أنه ينتهك قوانين الانتخابات.وتحقق الشرطة أيضًا مع نحو 30 شخصًا في القضية التي يتهم فيها الحاكم.ومن المقرر إحالة القضية إلى النيابة في الشهر المقبل.