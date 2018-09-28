أكثر من 800 قتيل نتيجة زلزال وتسونامي إندونيسيا

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زاد عدد القتلى ضحايا الزلزال والتسونامي الذي ضرب إندونيسيا ليتجاوز 830 قتيلا حتى الآن.وكان الزلزال الذي تبلغ قوته 7.5 درجة بمقياس ريختر قد ضرب مدينة "بالو" التابعة لجزيرة "سولاويسي" الإندونيسية يوم الجمعة الماضي، وتسبب الزلزال في حدوث موجات "تسونامي" بارتفاع مترين.وقالت الحكومة الإندونيسية إن الخسائر الكاملة في الأرواح البشرية لا زالت غير محددة، خاصة أن رجال الإنقاذ لا زالوا يحاولون الوصول إلى المناطق المنكوبة، ولم يستطيعوا التوصل إلى المدن الأكثر تضررا مثل "دونجالا"، مشيرة إلى احتمال وصول إجمالي عدد القتلى إلى آلاف.وقال الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" إن عمليات الإغاثة والإنقاذ واسعة النطاق ستبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين .ومن جهة ثانية، لم تتلق السفارة الكورية لدى إندونيسيا أي اتصالات من المواطن الكوري المفقود المعروف باسم "لي" الذي كان في مدينة "بالو".وقالت السفارة الكورية إنها أرسلت موظفًيْها إلى المنطقة المنكوبة للتأكد من سلامة 7 كوريين كانوا يقيمون في مدينة "بالو".وبعث الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتعازيه إلى نظيره الإندونيسي "ويدودو" أمس الأحد، في ضحايا الزلزال والتسونامي.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أن الحكومة ستقدم مليون دولار من المساعدات الإنسانية لإندونيسيا التي تعرضت لخسائر مادية وأضرار في الأرواح البشرية نتيجة الزلزال القوي والتسونامي.