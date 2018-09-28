الكوريتان تبدآن إزلة الألغام المزروعة في المناطق الحدودية

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بدأت الكوريتان اليوم الاثنين في تنفيذ عمليات إزالة الألغام المزروعة في المنطقة الأمنية المشتركة في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، ومرتفعات "رأس السهم" داخل المنطقة منزوعة السلاح في إقليم "تشول وون" الواقع في شرق الحدود الفاصل بين الكوريتين.وتأتي هذه العملية بناء على ما ينص عليه الاتفاق العسكري التي تم توقيعه على هامش الجولة الثالثة من محادثات القمة الكورية التي عقدت في بيونغ يانغ مؤخرا، وسوف تمتد عملية إزالة الألغام حتى يوم العشرين من شهر أكتوبر الجاري في المنطقة الأمنية المشتركة، وحتى يوم الثلاثين من شهر نوفمبر القادم في مرتفعات "رأس السهم".ومن المقرر أن تجري الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة مباحثات حول نزع سلاح المنطقة الأمنية المشتركة في قرية "بان مون جوم" بعد انتهاء عمليات إزالة الألغام، حيث تخطط الكوريتان لتقليل عدد جنودهما المتمركزين في المنطقة ليقل عن 35 جنديا لكل جانب، وأن يكونوا غير مسلحين ببنادق أو مسدسات.كما تخطط الكوريتان لربط الطريق بينهما في المنطقة التي سيتم فيها إزالة الألغام في غضون هذا العام، وتنفيذ عملية مشتركة للتنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الكورية اعتبارا من شهر أبريل من العام القادم.يذكر أن بعض التقديرات أشارت إلى أن مرتفعات "رأس السهم " تحتوى على حوالى 200 من رفات جنود الجيش الكوري الجنوبي، و300 من رفات جنود قوات الأمم المتحدة، بمن فيهم جنود أمريكيون وفرنسيون، كانوا قد قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية.