50.6 مليار دولار حجم الصادرات الكورية في سبتمبر

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كشفت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية عن أن حجم الصادرات الكورية في شهر سبتمبر الماضي قد بلغ 50 مليارا و580 مليون دولار، بانخفاض نسبته 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجعت الوزارة السبب في هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد أيام تشغيل المصانع بأربعة أيام بسبب إجازة عيد الحصاد "تشوسوك".وبلغ المتوسط اليومي للصادرات الكورية باستثناء إجازة "تشوسوك" مليارين و590 مليون دولار، مسجلا بذلك أعلى مستوياته في التاريخ.وبذلك يكون المتوسط الشهري للصادرات الكورية قد تجاوز 50 مليار دولار للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 450 مليارا و400 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم الواردات الكورية فقد بلغ 400 مليار و840 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، بانخفاض نسبته 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون التجارة الكورية قد سجلت فائضا تبلغ قيمته 9 مليارات و750 مليون دولار في سبتمبر، وهو فائض للشهر الـ80 على التوالي.