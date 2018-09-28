نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تشهد ارتفاعا

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سجلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا مرة أخرى.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي على 1502 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 65.3%، بزيادة 3.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت نسبة المعارضة 30.3%.وبهذا تكون نسبة تأييد الرئيس "مون" قد شهدت ارتفاعا بـ12.2% خلال الأسبوعين الماضيين اللذين عقدت خلالهما الجولة الثالثة من محادثات القمة الكورية ومحادثات القمة بين "مون" والرئيس الأمريكي" دونالد ترامب".وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 45.9%، في الوقت الذي حصل فيه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على 17%، وحزب العدل 10.2%، وحزب الإصلاح المستقبلي 5.7%، وحزب السلام الديمقراطي 3.3%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2.5%.