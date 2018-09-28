بث برنامج إذاعي خاص بموجة الثقافة الكورية في المكسيك

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من المنتظر أن يتم بث برنامج إذاعي منتظم خاص بموجة الثقافة الكورية "هالليو" في المكسيك اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري، ولأول مرة في قارتيْ أمريكا الوسطى والجنوبية.وقال المركز الثقافي الكوري في المكسيك إن راديو "سينترو" الذي يعد أكبر محطات الراديو في المكسيك، سيبث برنامجا بعنوان "كي - آور" من الساعة السادسة مساء كل يوم أحد ولمدة ساعة.وكان راديو "سينترو" قد بث برنامج "كي - آور" على أساس تجريبي خلال الثلاثة أشهر الماضية، وبلغ معدل الاستماع له 7.33%، ليكون ضمن المراكز العشرة الأولى من بين برامج راديو "سينترو".وقال رئيس المركز الثقافي الكوري في المكسيك "سونغ كي جين" إن المركز سيقوم بتزويد برنامج "كي - آور" بأحدث المعلومات عن الثقافة الكورية ليتم من خلاله نشر موجة الثقافة الكورية "هالليو" في المكسيك.