كوريا الشمالية تهدى الجنوب زوجا من كلاب بونغ سان

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قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قدم للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" كلبين من نوع "بونغ سان" خلال القمة الأخيرة بينهما التي عقدت في بيونغ يانغ.وأوضح المكتب أن الكلبين ذكرٌ وأنثى، وقد أجريت عليهما الفحوصات الطبية اللازمة، ثم تم نقلهما إلى قصر الرئاسة يوم السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم أوي كيوم" إن الزعيم "كيم جونغ أون" قد وعد الرئيس "مون جيه إين" بإهدائه هذا الزوج من الكلاب قبل مأدبة العشاء التي أقيمت يوم الثامن عشر من سبتمبر الماضي، وأنه تم تسليمهما للجانب الجنوبي عبر قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم" يوم السابع والعشرين من سبتمبر.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد عينت فصيلة "بونغ سان" ككنز طبيعي وطني برقم 368 .وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت زوجا من كلاب "بونغ سان" إلى الجنوب بعد محادثات القمة الكورية الأولى التي عقدت في بيونغ يانغ في شهر يونيو من عام 2000.