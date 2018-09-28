عدد العاطلين عن العمل في كوريا يسجل أعلى مستوياته منذ 20 عاما

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طبقا لتقرير صادر عن الهيئة الكورية لمعلومات التوظيف أمس الأحد، بلغ المتوسط الشهري لعدد العاطلين عن العمل مليونا و129 ألف شخص خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة مقدارها 45 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 1999.وأشار التقرير إلى أن إعانات البطالة المدفوعة للعاطلين عن العمل قد تجاوزت 4.5 تريليون وون خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل أيضا أعلى رقم منذ جمع البيانات الخاصة به عام 2010.ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم إعانات البطالة لهذا العام إلى 6.77 تريليون وون إذا استمر الوضع كما هو الآن.وقال التقرير إن معدل البطالة في كوريا الجنوبية قد بلغ 3.83% خلال الربع الثاني من هذا العام، بينما بلغ هذا المعدل في الولايات المتحدة 3.9%.كما أشار التقرير إلى معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و24 عاما قد بلغ 10.2% خلال الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 1.5% مقارنة بالمعدل في الولايات المتحدة.