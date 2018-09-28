بيونغ يانغ تؤكد أنها لن ننزع سلاحها النووي إذا استمرت العقوبات

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قال وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" إن بلاده لن تقوم بنزع سلاحها النووي من جانب واحد إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض العقوبات عليها، مشيرا إلى عزم كوريا الشمالية القوي على نزع السلاح النووي.وأضاف في خطاب ألقاه يوم السبت الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يمكن أن يتحقق إذا تم تنفيذ ما نص عليه البيان المشترك الصادر في ختام الجولة الأولى من القمة الكورية الشمالية الأمريكية في سنغافوره.وأكد الوزير "ري" على أهمية تنفيذ عمليات نزع السلاح النووي على مراحل بالتزامن مع الإجراءات اللازمة لتخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.ودعا إلى تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تقم بإلغاء أو تخفيف عقوباتها على كوريا الشمالية حتى بعد مرور عام واحد تقريبا من توقف بيونغ يانغ عن إجراء تجاربها النووية.