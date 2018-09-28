عودة رفات 64 جنديا كوريا جنوبيا بعد 68 عاما من الحرب الكورية

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عادت 64 من رفات الجنود الكوريين الذين قتلوا في مناطق كورية شمالية خلال الحرب الأهلية الكورية، إلى كوريا الجنوبية بعد مرور 68 عاما على نشوب الحرب.ووصلت الرفات إلى مطار سيول في مدينة سونغ نام اليوم الاثنين الذي يصادف الذكرى السبعين على يوم الجيش.وقد أقيمت بهذه المناسبة مراسم لاستقبال الرفات بحضور الرئيس الكوري "مون جيه إين" الذي قدم وسام المشاركة في الحرب لأولئك الجنود.وقد تم العثور على رفات الجنود الكوريين الجنوبيين خلال عمليات بحث مشتركة أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في منطقتي "جانغ جين" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ"، و"أون سان" بمقاطعة شمال "بيونغ آن" في كوريا الشمالية، خلال الفترة من عام 1996 وحتى عام 2005 .وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر أغسطس الماضي عمليات تحقق مشتركة على 400 من تلك الرفات التي تم العثور عليها في كوريا الشمالية وتسليمها إلى جزيرة هاواي الأمريكية، حيث تم الكشف عن أن 64 منها لجنود كوريين جنوبيين.وسيتم دفن تلك الرفات في المقبرة الوطنية بعد تسليمها إلى أسرهم.ومن جهة ثانية، يقام مساء اليوم الاثنين احتفال بالذكرى السبعين ليوم الجيش في القاعة التذكارية للحرب الكورية في سيول بحضور الرئيس "مون" وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.