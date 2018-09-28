سيول وواشنطن تجريان مفاوضات بشأن التكاليف الدفاعية

Photo : YONHAP News

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكورية بأنه يتم حاليا إجراء مفاوضات شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل ثلاث قضايا أساسية، هي: حجم التكاليف الدفاعية، ومدة صلاحيتها، ونسبة زيادتها السنوية، بحيث يتم تطبيق ذلك اعتبارا من العام القادم.وأضاف المصدر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين أن الجانبين الكوري والأمريكي يحاولان تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما حول تلك القضايا الثلاث، إلى جانب تحسين نظام تقاسم التكاليف الدفاعية بين البلدين.ويذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم تتمكنا من تضييق الفجوة بينهما بشأن إجمالي حجم التكاليف الدفاعية في الدورة السابعة من المفاوضات التي عقدت في واشنطن يومي التاسع عشر والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.وأوضح المصدر أنه مازالت هناك فجوة كبيرة في وجهتي نظر الجانبين، مشيرا إلى أنه قد تم إحراز تقدم فيما يتعلق بتحسين نظام تقاسم النفقات.وبخصوص مطالبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيادة حصة كوريا الجنوبية من النفقات اللازمة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة، أكد المصدر أن هذه المناورات ليست لمصلحة كوريا الجنوبية فقط، وإنما فيها مصالح مشتركة للبلدين.